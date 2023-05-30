Російські дрони тепер намагаються обійти українську ППО – Гуменюк

Під час двох останніх атак дронами російські військові намагаються обійти зону ураження української системи протиповітряної оборони на півдні України, повідомила речниця Оперативного комадування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

«Вони використовували для цього тимчасово окуповану територію Херсонщини і Запоріжжя, обходили максимально сили протиповітряної оборони. І тим не менш, все одно, на виході з тимчасово окупованих територій, понад межею з Миколаївською, два дрони наші сили знищили. Решту передали для інших командувань. Можемо говорити про те, що саме таким способом, обійшовши нашу оборону, ворог намагається далі розсередитися. Тому що саме з цієї точки, де ми почали їх ураження, вони розсередилися», – сказала Гуменюк.

За її словами, українські сили протиповітряної оборони, і ОК «Південь» зокрема, успішно виявляють цілі. Про це, зокрема, свідчить щоденна статистика збиття дронів і ракет, каже Гуменюк.

«Навіть на стартовому моменті, коли вони тільки з’явилися в зоні ураження, ми вже почали по них працювати. Просто виходячи з особливостей нашої територіальної зони реагування, ми встигли збити два», – розповіла речниця ОК «Південь».

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-а атака по Києву в травні і третя – за добу.