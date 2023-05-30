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Російські дрони тепер намагаються обійти українську ППО – Гуменюк

Наслідки російської нічної атаки дронами по Києву, 30 травня 2023 року

Під час двох останніх атак дронами російські військові намагаються обійти зону ураження української системи протиповітряної оборони на півдні України, повідомила речниця Оперативного комадування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

«Вони використовували для цього тимчасово окуповану територію Херсонщини і Запоріжжя, обходили максимально сили протиповітряної оборони. І тим не менш, все одно, на виході з тимчасово окупованих територій, понад межею з Миколаївською, два дрони наші сили знищили. Решту передали для інших командувань. Можемо говорити про те, що саме таким способом, обійшовши нашу оборону, ворог намагається далі розсередитися. Тому що саме з цієї точки, де ми почали їх ураження, вони розсередилися», – сказала Гуменюк.

За її словами, українські сили протиповітряної оборони, і ОК «Південь» зокрема, успішно виявляють цілі. Про це, зокрема, свідчить щоденна статистика збиття дронів і ракет, каже Гуменюк.

«Навіть на стартовому моменті, коли вони тільки з’явилися в зоні ураження, ми вже почали по них працювати. Просто виходячи з особливостей нашої територіальної зони реагування, ми встигли збити два», – розповіла речниця ОК «Південь».

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-а атака по Києву в травні і третя – за добу.

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