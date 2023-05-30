Питання ATACMS для України «все ще на розгляді» – Байден

Посилення атак Росії на Київ «не є несподіваним», заявив напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден – відео його спілкування з пресою оприлюднив журналіст Алекс Рауфоглу.

«Ось чому ми маємо продовжувати надавати Україні все, що їм потрібно», – заявив він.

На питання, чи вже час для США надати Україні ракети ATACMS, Байден відповів, що «це все ще на розгляді».

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Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Ґрем відвідав Київ 26 травня. Спілкуючись із журналістами, він висловився за надання Україні ракет ATACMS і касетних боєприпасів.

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує надавати далекобійні ракети ATACMS Україні, повідомило 10 травня видання Politico із посиланням на джерела.