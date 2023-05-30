«Атака дронів» на Москву: що це було?

​У ніч проти 30 травня російські медіа повідомили про атаку невідомих безпілотників на Москву – спочатку повідомили про дві пошкоджені багатоповерхівки в Новій Москві – спальному районі на захід від центру міста.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

За словами місцевих жителів, вони летіли до міста з боку Калузької області – і, можливо, врізалися у будинки випадково. А вже вранці з'явилися повідомлення про те, що атака дронів на Москву була масовою: Міноборони РФ заявило, що БПЛА було вісім, і всі вони нібито були збиті.

Російські телеграм-канали стверджують, що дронів було від 25 до 32 – і більшість російська ППО нібито збила ще в Підмосков'ї, а частина сама зачепилася за дерева і впала.

Міноборони РФ звинуватило в атаці «київський режим», а речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його шеф не коментуватиме атаку на столицю.

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Удар по Москві відбувся після того, як Росія фактично тричі за добу атакувала Київ ракетами та дронами. Під час останньої з атак у ніч на 30 травня ППО збила 29 «Шахедів» з 31-го, запущеного окупантами. Загинула киянка, кілька будівель було пошкоджено. Глава ГУР МО України Кирило Буданов запевнив після однієї з атак на столицю, що «відповідь не забариться».

Головні питання випуску:

Що за «атака дронів» на Москву відбулась вранці 30 травня?

Як спрацювала російська ППО – і які можливості це відкриває перед Україною?

І кого москвичі звинувачуватимуть у тому, що війна прийшла до них?