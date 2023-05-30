«Атака дронів» на Москву: що це було?

У ніч проти 30 травня російські медіа повідомили про атаку невідомих безпілотників на Москву – спочатку повідомили про дві пошкоджені багатоповерхівки в Новій Москві – спальному районі на захід від центру міста.
За словами місцевих жителів, вони летіли до міста з боку Калузької області – і, можливо, врізалися у будинки випадково. А вже вранці з'явилися повідомлення про те, що атака дронів на Москву була масовою: Міноборони РФ заявило, що БПЛА було вісім, і всі вони нібито були збиті.
Російські телеграм-канали стверджують, що дронів було від 25 до 32 – і більшість російська ППО нібито збила ще в Підмосков'ї, а частина сама зачепилася за дерева і впала.
Міноборони РФ звинуватило в атаці «київський режим», а речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його шеф не коментуватиме атаку на столицю.
Удар по Москві відбувся після того, як Росія фактично тричі за добу атакувала Київ ракетами та дронами. Під час останньої з атак у ніч на 30 травня ППО збила 29 «Шахедів» з 31-го, запущеного окупантами. Загинула киянка, кілька будівель було пошкоджено. Глава ГУР МО України Кирило Буданов запевнив після однієї з атак на столицю, що «відповідь не забариться».
Головні питання випуску:
Що за «атака дронів» на Москву відбулась вранці 30 травня?
Як спрацювала російська ППО – і які можливості це відкриває перед Україною?
І кого москвичі звинувачуватимуть у тому, що війна прийшла до них?