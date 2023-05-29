«Чорний день» для авіації РФ: як змінилося життя на кордоні з Брянською областю

Понівечений артилерійськими снарядами та авіаційними бомбами міст через річку Снов веде у село Тимоновичі Чернігівської області. За два кілометри звідси Брянська область Російської Федерації. Саме там понад два тижні тому розбились, за неофіційними даними, два російські літаки і два вертольоти – які, швидше за все, мали атакувати Чернігівщину. Як на кордоні з РФ зараз виживають місцеві жителі? Та що змінилося після «чорного дня» для російської авіації? Про це у репортажі журналістів телепроєкту Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Скрізь по колу Росія»

«Отут ФАБ-500 впав, відірвало частину мосту, там приліт і тут ще один приліт у воду, але промазали», – розповідає Сергій Деденко, голова Семенівської територіальної громади, до якої належать Тимоновичі.

У селі раніше проживало близько 300 людей, зараз, каже голова, залишилось 6. Але і їх ми не зустріли на вулицях, де помітні свіжі вирви від снарядів.

«Скрізь по колу Росія. Куди не плюнь – там кордон, і там кордон, і там кордон. Тут був бізнес, потужне сільгосппідприємство – вже немає нічого. Десь бродять дикі корови і, як бачите, ми тут походили і не зустріли людей», – зауважує Сергій Деденко.

Читайте також: «Навмисне підпалювали, щоб знищити». Як війська РФ понівечили ліси під Лиманом

«Там били і тут б’ють»

Люди є у сусідньому селі Карповичі. Але щоб до нього потрапити, треба повертатися у Семенівку і їхати через інший, але так само понівечений снарядами міст через річку Снов. Карповичі розташовані усього за півтора кілометра від кордону з Росією.

«Обстріли є, але воно ж село перелітає, за село падає. Залишилось нас 47 чоловік, не будемо їхати нікуди, поки сильно уже не буде. Було нас тут більше 70-ти», – розповідає місцева жителька Ольга.

На питання, куди ховаються люди під час обстрілів відповідає: «Сидимо вдома або в кущі кудись, якщо сильно вибухає».

Місцевим героєм став Віктор Леонідович Кислюк, який відновив електропостачання у Тимоновичах. Лінію електропередач перебило обстрілами. Коли ж бригада ремонтників приїхала її відновлювати, потрапили під обстріл військових РФ – і більше не приїжджали.

«Я в РЕМ (районні електричні мережі) працював. Хлопці, які там трудяться, мої друзі. Вони забезпечили матеріалами, інструментами. Мужики місцеві допомогли, натягнули проводи. Ось і весь героїзм. Героїчне у нас населення», – розповідає Віктор Леонідович.

Читайте також: У Повітряних силах розповіли, яка кількість F-16 необхідна українським військовим

Світла у Карповичах не було три тижні. На відновлення пішло два дні, але згодом все довелося починати заново.

«Тільки встиг зробити лінію, не встиг тільки увімкнути, як знов розбомбили, довелося другий раз робити», – додає Віктор Леонідович.

Сам він вже понад 20 років живе у Костянтинівці Донецької області, що неподалік Бахмута. Сюди ж приїжджає кожного літа допомагати мамі, якій зараз 88 років.

«Там били і тут б’ють», – гірко посміхається Віктор Леонідович.

Після «чорного дня» для російської авіації

Активно гатити по Семенівській громаді російська армія почала навесні. У квітні до артилерії та мінометів додалися керовані авіаційні бомби, які військові РФ запускали з Брянської області з відстані 30-40 кілометрів від кордону.

«Це село Іванівка Семенівської громади, розташоване воно відносно в тилу. Якщо можна так сказати, в лапках. Десь кілометрів 15, можливо, від державного кордону. І 3 травня сюди прилетіла бомба. Зруйнувала декілька будинків, пошкодила безліч майна іншого, загинула одна людина», – розповідає Сергій Деденко.

Іванівка, Тимоновичі і Карповичі розташовані в районі, де 13 травня була знищена російська авіагрупа з двох літаків та двох вертольотів. Причини їхнього падіння у Брянській області РФ неподалік кордону з Чернігівською областю офіційно невідомі. Але можна припустити, що бомбардувальник Су-34 під прикриттям винищувача Су-35 та у супроводі гвинтокрилів Мі-8 вчергове планував вдарити по українських прикордонних селах.

«Після цього перестали літати і перестали нас бомбити. Тільки міномети, артилерія, «Гради» можуть бути, «шахеди» прилітають іноді. Але такого вже немає. Спасибі нашим ППОшникам чи комусь, партизанам, не знаю», – посміхається голова громади.

Села, що розташовані трохи далі від кордону з РФ, зараз принаймні можуть почувати себе у відносній безпеці. А люди в Карповичах попри щоденні звуки обстрілів все одно не хочуть покидати свої домівки, бо тут, кажуть, земля і господарство.