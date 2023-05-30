Звернення Путіна не планується – у Кремлі відреагували на атаку безпілотників по Москві

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимирові Путіну «у прямому режимі» доносили інформацію у зв’язку з атакою безпілотників по Москві вранці 30 травня.

Пєсков додав, що 30 травня Путін працює в Кремлі і не планує виступати зі зверненням до громадян у зв’язку з атакою.

«Ми знаємо, що, слава Богу, немає ніяких жертв. І нині немає жодної загрози для жителів Москви і Підмосков’я», – сказав речник Кремля.

При цьому, як пише російський «Інтерфакс», Пєсков не відповів на запитання про те, до чого після цієї атаки мають бути готові росіяни.

У Кремлі вважають, що за атакою безпілотників стоїть Київ. Пєсков заявив, що це нібито була відповідь на удар російських військових по «одному з центрів ухвалення рішень» в Україні 28 травня.

Росія в травні активізувала змішані ракетні і дронові атаки по Україні. Зокрема рано-вранці 28 травня, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили по Україні рекордні 54 ударні дрони. Повітряні сили звітували про збиття 52 з них.

За даними міської влади Києва, уламки дронів спричинили пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, а також пошкодили магазин у Дарницькому. Зокрема, в Голосіївському постраждали будівництво та склади одного з підприємств, на Печерську загорівся дах будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого і одного постраждалого.

Про влучання в «центри ухвалення рішень», про які говорить Пєсков, влада України не інформувала.

Вранці 30 травня Москву атакували безпілотники – про це повідомив мер столиці Росії Сергій Собянін. За його словами, внаслідок атаки кілька будівель зазнали «незначні ушкодження».

Губернатор Московської області Андрій Воробйов також заявив, що на підльоті до Москви збито кілька безпілотників. За даними телеграм-каналу Baza, їх було понад десять, а загалом в ранковій атаці взяли участь щонайменше 25 дронів.

Російське Міноборони заявило про «терористичну атаку» з боку України, в ході якої нібито задіяли вісім безпілотників. Всі вони, за твердженням російського відомства, були збиті.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, виступаючи в ефірі російського блогера Олександра Плющєва, назвав вибухи в Москві «третинною, малоцікавою подією» для українців порівняно з атаками на Київ. Напряму заяви про ймовірну причетність України до нападу дронів він не прокоментував, пожартувавши, що «можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців».

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат також заявив, що не коментуватиме російські заяви про атаки дронів.

29 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відреагував на російський удар по Україні, заявивши, що на такі дії буде відповідь.

Міський голова Києва того ж дня в ефірі телемарафону адресував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному питання про те, чому «жителі Москви відпочивають» у той час, як російські війська продовжують масовано обстрілювати Київ.