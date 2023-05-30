«Як ми взагалі вижили там?» Кияни після того, як російський дрон зруйнував їхній будинок

Із цього столичного будинку евакуювали 20 людей. Одна людини загинула. Загалом у районі госпіталізували чотирьох постраждалих. Про це повідомила місцева влада.

У Києві і Київській області в ніч на 30 травня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 13 були поранені, повідомив виконувач обов’язків голови Національної поліції України Іван Вигівський.

«У Києві поранені девʼять людей, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян», – цитує слова Вигівського пресслужба Нацполіції в телеграмі.

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-та атака по Києву.

Фоторепортаж Радіо Свобода.