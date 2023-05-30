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«Як ми взагалі вижили там?» Кияни після того, як російський дрон зруйнував їхній будинок

Із цього столичного будинку евакуювали 20 людей. Одна людини загинула. Загалом у районі госпіталізували чотирьох постраждалих. Про це повідомила місцева влада.

У Києві і Київській області в ніч на 30 травня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 13 були поранені, повідомив виконувач обов’язків голови Національної поліції України Іван Вигівський.

«У Києві поранені девʼять людей, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян», – цитує слова Вигівського пресслужба Нацполіції в телеграмі.

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-та атака по Києву.

Фоторепортаж Радіо Свобода.

Багатоповерхівка в Голосіївському районі Києва, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа, 30 травня 2023 року &nbsp;
1 Багатоповерхівка в Голосіївському районі Києва, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа, 30 травня 2023 року

 
&ndash; Як ми взагалі вижили там? &ndash; Не знаю. Двоє дітей біля будинку в Голосіївському районі Києва, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Це 6-річний Марко і 8-річна Аліса, розповідає кореспондент Радіо Свобода
2 – Як ми взагалі вижили там?
– Не знаю.
Двоє дітей біля будинку в Голосіївському районі Києва, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Це 6-річний Марко і 8-річна Аліса, розповідає кореспондент Радіо Свобода
Влада повідомила, що із будинку евакуювали 20 людей, одна людини загинула
3 Влада повідомила, що із будинку евакуювали 20 людей, одна людини загинула
Загалом госпіталізували чотирьох постраждалих
4 Загалом госпіталізували чотирьох постраждалих
Внаслідок падіння уламків пожежі також були у приватних будинках Дарницького району, у Печерському &ndash; горіли три авто, зауважила київська влада
5 Внаслідок падіння уламків пожежі також були у приватних будинках Дарницького району, у Печерському – горіли три авто, зауважила київська влада
Евакуйований мешканець багатоповерхівки
6 Евакуйований мешканець багатоповерхівки
У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе
7 У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе
Сили протиповітряної оборони&nbsp;збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України
8 Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України
Мама з сином з постраждалої багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва
9 Мама з сином з постраждалої багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 2-ї ночі, на початку доби 30 травня
10 Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 2-ї ночі, на початку доби 30 травня
Мешканці будинку в Голосіївському районі, де виникла пожежа, розповідають, що змушені були чекати на вулиці до самого ранку
11 Мешканці будинку в Голосіївському районі, де виникла пожежа, розповідають, що змушені були чекати на вулиці до самого ранку
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Наслідки нічної атаки дронами в Голосіївському районі Києва, 30 травня 2023 року
13 Наслідки нічної атаки дронами в Голосіївському районі Києва, 30 травня 2023 року
Біля будинку
14 Біля будинку
Пошкоджені автівки
15 Пошкоджені автівки
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Мешканці багатоповерхівки в охоронних шоломах в супроводі працівника ДСНС
17 Мешканці багатоповерхівки в охоронних шоломах в супроводі працівника ДСНС
Люди повертаються додому
18 Люди повертаються додому
Рятувальник втамовує спрагу
19 Рятувальник втамовує спрагу
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Після важкої ночі медики та рятувальники можуть відпочити
21 Після важкої ночі медики та рятувальники можуть відпочити
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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