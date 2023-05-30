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Війна

Дрони над Москвою: хто, звідки і з якою метою атакував столицю Росії

Президент Росії Володимир Путін назвав цю атаку відповіддю України на удар по штабу військової розвідки України
  • «Атака дронів» на Москву. Путін каже: це помста ГУР

Хто, чим і звідки атакував Москву:

  • ЗСУ,
  • РДК (Російський добровольчий корпус) і «Легіон «Свобода Росії»:
  • і чи самі російські силовики, як було вже не раз в новітній російській історії

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • 30 травня зранку з’явилися повідомлення і відео очевидців із Москви про атаку дронів на російську столицю. При цьому повітряну тривогу в Москві не оголошували. Чому?
  • Згодом мер Москви заявив, що дрони врізалися у багатоквартирні будинки на південному заході міста.
  • Губернатор Московської області писав про роботу систем ППО і збиті безпілотники на підльоті до російської столиці.
  • Один російський депутат розписав усі атаковані місця в столиці Росії , включно з елітними районами: дрони нібито намагалися поцілити по елітній Рубльовці (район Москви із надзвичайно дорогою нерухомістю).
  • Президент Росії Володимир Путін назвав цю атаку відповіддю України на удар по штабу військової розвідки України.
  • Керівник ГУР Буданов, після чергової російської атаки на Київ та інші міста, анонсував «відповідь» на дії Росії.
  • Атака по Москві відбувалася одразу після чергової атаки Росії на Київ. Вночі дрони-камікадзе знову обстрілювали українську столицю. Загинула жінка, ще 13 людей – отримали поранення. Уламки російських ракет пошкодили будівлі й автівки.
  • Загалом Росія запустила по нічному Києву 31 дрон – із них 29 збили сили ППО, розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, виступаючи в ефірі російського блогера Олександра Плющєва, назвав вибухи в Москві «третинною, малоцікавою подією» для українців порівняно з атаками на Київ.
«Як ми взагалі вижили там?» Кияни після того, як російський дрон зруйнував їхній будинок
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Як ми взагалі вижили там?» Кияни після того, як російський дрон зруйнував їхній будинок

– Як ми взагалі вижили там? – Не знаю. Двоє дітей біля будинку в Голосіївському районі Києва, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа, обговорюють те, що сталося. Це 6-річний Марко і 8-річна Аліса, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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