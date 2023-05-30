Дрони над Москвою: хто, звідки і з якою метою атакував столицю Росії

– Як ми взагалі вижили там? – Не знаю. Двоє дітей біля будинку в Голосіївському районі Києва, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа, обговорюють те, що сталося. Це 6-річний Марко і 8-річна Аліса, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.