Зеленський повідомив про «предметну» розмову з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський повідомляє про «предметну» телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.



«Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, і подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів», – написав він у телеграмі.

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Німеччина зараз готує свій найбільший пакет військової допомоги Україні, включаючи протиракетні системи, 30 додаткових танків Leopard 1, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 безпілотників-розвідників. Але досі Берлін був обережним у питанні надання винищувачів і ракет класу «повітря-земля».

Також повідомлялося, що до 1 червня Данія і Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків типу Leopard 1.