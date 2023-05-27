Україна просить у Німеччини далекобійні ракети Taurus – ЗМІ

Україна попросила Берлін надати їй ракети класу «повітря-земля» Taurus із радіусом дії понад 500 кілометрів, повідомляє агенція AFP з посиланням на міністерство оборони Німеччини.

«Останніми днями ми отримали запит від української сторони», – сказав речник міністерства, не надавши додаткових деталей.

Україна наразі не повідомляла про такий запит та ймовірні

Запит на тлі підготовки України до контрнаступу. Ракети дальністю понад 500 кілометрів вироблені німецько-шведським спільним підприємством Taurus Systems.



Німеччина, яку раніше вважали небагатослівною щодо постачання зброї, стала другим після Сполучених Штатів постачальником військової допомоги Україні. Зараз вона готує свій найбільший пакет військової допомоги, включаючи протиракетні системи, 30 додаткових танків Leopard 1, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 безпілотників-розвідників. Але досі Берлін був обережним у питанні надання винищувачів і ракет класу «повітря-земля».

У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет «Storm Shadow», що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності. Це ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів.