Разом із Залужним Москва розшукує Сирського – МВС Росії

Головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опинився в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ, повідомляє 30 травня державна інформагенція «РИА Новости».

Раніше цього ж дня журналісти виявили в базі розшуку і головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Слідчий комітет Росії раніше в травні заочно висунув Залужному та іншим українським воєначальникам звинувачення через «обстріл мирного населення та цивільних обʼєктів Донбасу».

Олександр Сирський є постійним учасником засідань Ставки Верховного головнокомандувача і регулярно перебуває у військах, які, зокрема, здійснюють опір силам РФ на Донбасі.