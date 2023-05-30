Разом із Залужним Москва розшукує Сирського – МВС Росії

Головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опинився в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ, повідомляє 30 травня державна інформагенція «РИА Новости».
Раніше цього ж дня журналісти виявили в базі розшуку і головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Слідчий комітет Росії раніше в травні заочно висунув Залужному та іншим українським воєначальникам звинувачення через «обстріл мирного населення та цивільних обʼєктів Донбасу».
Олександр Сирський є постійним учасником засідань Ставки Верховного головнокомандувача і регулярно перебуває у військах, які, зокрема, здійснюють опір силам РФ на Донбасі.
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