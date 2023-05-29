Зеленський провів засідання Ставки: говорили про нові поставки ракет і ППО

У понеділок, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді», – написав глава держави за підсумками засідання.

За його словами, про загальну оперативну ситуацію на фронті та щодо окремих напрямків доповідали головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський та командувач оперативного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Крім того, представники Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром доповіли про комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики, зазначив Зеленський.

«Також на Ставці обговорили нові контракти на постачання додаткових ракет та засобів протиповітряної оборони. При цьому було проведено аналіз роботи ППО за останні дні та оцінка завданої шкоди. За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення», – додав президент.

Вдень 29 травня, всього через кілька годин після нічної атаки, Росія завдала 16-ий від початку травня ракетний удар по Києву. За словами військових, були знищені всі 11 ракет «Іскандер», запущені російськими військовими з північного напрямку.

Це сталося всього через кілька годин після нічного масованого удару по Україні, коли війська РФ застосували, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.