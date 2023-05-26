«Рухаємося до дуже важливих кроків»: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 травня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу глави держави.

Згідно з інформацією відомства, під час засідання були розглянуті наступні питання:

оперативна ситуація на фронті та за окремими напрямками;

темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу;

перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів;

масована атака Росії по українських міста в ніч проти 26 травня та можливості посилення захисту від обстрілів.

«За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому», – каже Володимир Зеленський.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».

Вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. Вибух пролунав за кілька хвилин до оголошення тривоги. Станом на вечір місцева влада каже про 30 постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки російської армії, серед них двоє дітей. Субота, 27 травня, в Дніпрі оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару.