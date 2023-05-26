МЗС Франції щодо ударів по Дніпру: «воєнні злочини не можуть залишатися безкарними»

Влада Франції засуджує масовану атаку російської армії, яка була завдана по Києву, Харківській й Дніпропетровській області у ніч проти 26 травня, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни.

«Ці удари знову (удари ракетами та дронами армії РФ – ред.) були навмисно спрямовані проти цивільних об’єктів, включно з лікарнями в Дніпрі, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприпустимі дії являють собою воєнні злочини і не можуть залишитися безкарними», – повідомляє пресслужба.

У відомстві запевнили, що «Париж надаватиме підтримку судовим органам України й Міжнародному кримінальному суду, щоб боротись із безкарністю за такі злочини». Зокрема Франція й надалі допомагатиме Україні на військовому, так і на гуманітарному рівнях, «доти, доки це необхідно».

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».

Вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. Вибух пролунав за кілька хвилин до оголошення тривоги. Станом на вечір місцева влада каже про 30 постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки російської армії, серед них двоє дітей. Субота, 27 травня, в Дніпрі оголошена днем жалоби за загиблими внаслілок ракетного удару.