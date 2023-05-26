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Політика

Все більше міст Росії під атакою: що відбувається?

  • Наслідки удару по Дніпру: 2 загиблих, 31 постраждалих, троє людей поза зв’язком. Ракета вразила житловий квартал, медзаклад, ветклініку та багатоповерхівки навколо, повідомляють в місцевій ОВА. Серед поранених є також двоє дітей трьох та шести років.

Пряме включення із Дніпра у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • У російському місті Краснодарі стався вибух, повідомили місцеві медіа. Мер Краснодара каже: пошкоджень зазнали офісна будівля та житловий будинок. А російські телеграм-канали твердять, що місто зазнало атаки безпілотниками. Також уночі були атаковані Бєлгородська та Ростовська області Росії. Що відбувається? І як це повпливає на війну Росії в Україні?
  • Новим головою Верховного суду України обрали Станіслава Кравченка – голову Касаційного кримінального суду. За нього проголосували 108 із 148 суддів. Громадські активісти пишуть: цей варіант ще гірший за попередній – відстороненого ексголову Всеволода Князєва. Докладніше – в «Свобода Live».

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