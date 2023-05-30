У Росії Залужного оголосили в розшук

Росія оголосила в розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Дані про це видання «Медіазона» виявило в базі розшуку МВС.

Слідчий комітет Росії раніше в травні заочно висунув Залужному та іншим українським воєначальникам звинувачення через «обстріл мирного населення та цивільних обʼєктів Донбасу».

Тоді ж російські провладні видання та телеграм-канали стали писати, що Залужний пропустив публічний захід, бо нібито загинув під час ракетного удару Росії під Херсоном.

Згодом версія змінилася: джерело державної інформагенції «РИА Новости» стверджувало, що очільник українського Генштабу зазнав «травми голови», через яку більше «не зможе виконувати свою роботу».

Наприкінці минулого тижня Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ».

29 травня Залужний, за повідомленням президента України Володимира Зеленського на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача доповідав про загальну оперативну ситуацію на фронті.