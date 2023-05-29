Радіо Свобода Weekly: Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив заклик «благословити рішучий наступ»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Прийшов час повертати своє»: Залужний оприлюднив відео із закликом «благословити рішучий наступ»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ».

«Час повертати своє. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги», – йдеться в дописі.

У відео продемонстровано низку західної техніки, зокрема танки Leopard 2 німецького виробництва, а також американські броньовані машини MRAP, гаубиці M777 та реактивні системи залпового вогню HIMARS. Більше про це тут

ПА НАТО визнала геноцидом злочини РФ проти України. Зеленський каже: «Речі названі своїми іменами»

Парламентська асамблея НАТО визнала геноцидом злочини Росії проти України та підтримала створення міжнародного спецтрибуналу для суду над президентом РФ Володимиром Путіним.

«Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ – рашизмом. Ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки. Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО», – заявив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Президент Володимир Зеленський відзначив важливість ухвалення декларації від Парламентської асамблеї НАТО. «Речі названі своїми іменами – чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для інших міжнародних організацій», – зазначив президент. Про це тут

«Ми зможемо завоювати перевагу в повітрі»: ексклюзивне інтерв'ю бригадного генерала Повітряних сил ЗСУ

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться найближчими тижнями, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Скільки часу воно може тривати, як «бойові соколи» підсилять Збройні сили України, про нинішню ситуацію в небі на передовій та особливості застосування західного озброєння з радянських літаків – про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов. Текстова публікація тут

ПЦУ схвалила перехід на новий календар: Різдво – 25 грудня

Православна церква України (ПЦУ) на Архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення про перехід на новий календар.

Формально перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня за участю мирян. Проте, як зазначили митрополит Київський і всієї України Епіфаній та низка єпископів ПЦУ, питання вже вирішене, з 1 вересня буде перехід. Відтак Різдво відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

Раніше Українська греко-католицька церква (УГКЦ) заявила, що перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят з 1 вересня 2023 року. Більше про це тут

«Святкуйте, коли хочете, але тепер ми зі світом»: причини переходу ПЦУ на новий календар

Яке значення для України має те, що ПЦУ офіційно перейшла на новоюліанський календар? Що це на практиці означає для вірян? Як відбуватиметься процес переходу? Про це Радіо Свобода розпитало митрополита Переяславського і Вишневського Олександра (Драбинка).

Він, зокрема, зазначив: «Думаю, що тепер будуть казати, то буде «московське Різдво», а то буде «українське Різдво». Текст інтерв’ю тут

«Масово переходять на українську»: мовна політика на деокупованій Херсонщині

Що передбачає програма мовної політики на Херсонщині, і чи потрібна вона місцевим жителям? Наскільки охоче херсонці переходять на українську мову, і що цьому сприяє? Наскільки змінилося ставлення до російської мови у південному регіоні України після масштабного вторгнення Росії?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова версія тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Представник ГУР МОУ про «Бєлгородську операцію», «повстання у РФ», долю Лукашенка і Пригожина. Ексклюзив

Чи входять «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії» офіційно до ЗСУ? Звідки у них зброя? Хто ініціатор «Бєлгородської операції» цих підрозділів та яка її головна мета? Як у Кремлі відреагували на відповідні події? Чи матимуть вони значення для зміни ситуації на фронті? А також, чи може відбуватися таке не тільки у Росії, а й, скажімо, на території Білорусі?

Відповів на ці та інші запитання в інтерв’ю Радіо Свобода представник Головного управління розвідки (ГРУ) Міноборони України Андрій Черняк. Текстова публікація тут

«Україна була тоді і є зараз». Критика на адресу Путіна щодо карти 17-го століття, на якій він не побачив України

В Україні гостро розкритикували коментар російського президента Володимира Путіна, який не помітив України, розглядаючи французьку карту середини 17-го століття, яку йому показував голова Конституційного суду Росії.

Як кажуть українські історики і колекціонери мап, Україна твердо вписалась в європейську картографію 17-го століття саме під назвою «Україна» і часто з додатком, що це «Земля козаків».

Україна, до речі, була тоді однієї з найбільш ретельно картографованих територій Європи, і старовинні карти є не лише географічними, але й політичними та історичними документами, які засвідчують існування України ще з давніх часів. Дивіться і читайте за лінком

«Ми корисні в Україні»: «азовець» «Калина» через матір звернувся до Зеленського з проханням про повернення додому

За час широкомасштабної російсько-української війни травень – чи не найвизначніший місяць в обороні українського Маріуполя Донецької області. Саме у цей місяць минулого року розпочався штурм заводу «Азовсталь». І саме у травні з підприємства вийшли українські захисники. Командирів «Азову» після виходу з підприємства згодом відправили до Туреччини під особисті гарантії безпеки з боку президента Ердогана.

Минув рік. Відбулись кілька обмінів українських і російських військовополонених. А звільнені з російського полону командири оборони «Азовсталі» досі перебувають у Туреччині. Радіо Свобода поспілкувалося з мамою заступника командиру полку «Азов» Святослава Паламара («Калина») Лідією Паламар. Текст розмови тут

Бомбардування Оріхова. Як російська армія випробовує керовані авіабомби на українському містечку?

Оріхів Запорізької області російська армія бомбить КАБами – керованими авіабомбами, повідомляють рятувальники ДСНС України. Щодня на місто і околиці падають 2-3 снаряди вагою від пів до півтори тонни.

Із населення у понад 14 тисяч жителів, наразі в Оріхові якось намагаються ще вижити під бомбами менше від тисячі людей. Дітей з міста евакуювали. Текстова версія тут

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