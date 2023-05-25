У ГУР прокоментували інформацію про намір ліквідувати Путіна і Пригожина

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на повідомлення, що українська розвідка нібито націлена на ліквідацію президента Росії Володимира Путіна та засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.



«Я розумію, що є медійники, які підхоплюють і готують «смажені» факти, але в оригіналі було дещо по-іншому. Справді Путін – явний воєнний злочинець, як і вся його банда. Він – дійсно ціль №1 з точки зору затримання і доставки до Міжнародного суду і трибуналу в Гаазі. Україна – цивілізована держава і діє цивілізованими методами. Зараз витрачати надзусилля для того, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, – це питання доцільності. А от необхідність затримати його як воєнного злочинця і його поплічників – це питання справедливого покарання, яке обов’язково буде реалізовано», – сказав представник ГУР Андрій Юсов у національному телемарафоні.



«Гаага для Путіна – неминуча. В цій ситуації навіть краще, щоб на трибуналі він був живий», – додав він.

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Раніше ЗМІ з посиланням на інтерв’ю заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького німецькому виданню Welt повідомили, що Путін і Пригожин очолюють список людей, яких хочуть ліквідувати українські спецслужби.