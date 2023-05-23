Генерала і полковника РФ, які командували підривом Північно-Кримського каналу, засуджено до 12 років заочно – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України до 12 років ув'язнення засуджено генерала і полковника РФ, які командували підривом Північно-Кримського каналу, повідомляє пресслужба СБУ.

«Мова йде про заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Михайла Яснікова і командувача 11 окремої інженерної бригади полковника Дмитра Маркова», – вказує СБУ.

За даними відомства, Ясніков та Марков безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС і підривом споруд Північно-Кримського каналу.

Ясніков, кажуть в СБУ, віддав наказ щодо незаконного захоплення об'єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

У СБУ наголошують, що злочинні дії військрвих РФ порушили водозабезпечення Херсонщини, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю, матеріальної шкоди Україні в особливо великих розмірах.

Повідомляється, що обох визнано винними за статтями про порушення законів та звичаїв війни.

«Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок терміну відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання», – йдеться в повідомленні.

Після окупації Криму Росією у 2014 році українська влада перекрила Північно-Кримський канал. 2022 року, після окупації російськими військовими Херсонської області, російська армія отримала контроль над каналом та відновила подачу води.

Російська влада вирішила відмовитися від використання води з дна Азовського моря та опріснювальних установок для забезпечення Криму після захоплення російською армією гідротехнічних споруд Північно-Кримського каналу в Херсонській області.

17 березня повідомлялося, що вода з Дніпра Північно-Кримським каналом самопливом дійшла до села Переможне Джанкойського району.

Служба безпеки України звинуватила у підриві споруд Північно-Кримського каналу російських офіцерів Михайла Яснікова та Дмитра Маркова.

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