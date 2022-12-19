СБУ ідентифікувала посадовця, який допомагав Росії подати воду до Криму

Служба безпеки України повідомила про кримінальну справу за статтею про колабораціонізм проти українського громадянина, який організовує подачу прісної води до анексованого Криму. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомила пресслужба СБУ 19 грудня.

Як встановило СБУ, колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра очолив російське підприємство водних ресурсів Херсонської області. Ім’я підозрюваного не називається, проте Херсонська обласна прокуратура України уточнює, що йдеться про Ігоря Андрієнка.

2021 року чиновник обіймав посаду Херсонського обласного управління водних ресурсів. У січні його затримали за підозрою в отриманні хабаря. Із СІЗО він вийшов під заставу, повідомляв сайт Ukr.net.

Читайте також: Представники президента в Криму: силовики Ющенка, «солдати» Януковича та правозахисники Зеленського

Після анексії Криму Росією у 2014 році українська влада перекрила Північно-Кримський канал. 2022 року, після окупації російськими військовими Херсонської області, російська армія отримала контроль над каналом та відновила подачу води.

Російська влада вирішила відмовитися від використання води з дна Азовського моря та опріснювальних установок для забезпечення Криму після захоплення російською армією гідротехнічних споруд Північно-Кримського каналу в Херсонській області.

Читайте також: З новорічної ялинки у Керчі знімають блакитні та жовті прикраси – нагадують Україну (фото)

17 березня повідомлялося, що вода з Дніпра Північно-Кримським каналом самопливом дійшла до села Переможне Джанкойського району.

Служба безпеки України направила до суду звинувачення проти російських офіцерів Михайла Яснікова та Дмитра Маркова за підрив споруд Північно-Кримського каналу та інші злочини під час війни Росії проти України.