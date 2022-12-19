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З новорічної ялинки у Керчі знімають блакитні та жовті прикраси – нагадують Україну (фото)

Новорічна ялинка в Керчі, 19 грудня 2022 року

У тимчасово окупованому Росією Керчі виник скандал через новорічну ялинку на головній площі міста, яку прикрасили блакитними та жовтими кулями. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, поєднання кольорів як на державному прапорі України, викликало неоднозначну реакцію у соціальних мережах.

Деякі користувачі здивувалися, що головна новорічна ялинка Керчі нібито прикрашена «кольорами прапора сусідньої країни».


У керченських пабліках стверджують, що «за цим фактом почалися перевірки».

Російська окупаційна адміністрація Керчі публічно не коментує ситуацію, проте прикраси з ялинки вже знімають, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

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