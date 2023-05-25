СБУ повідомила про підозру водієві з Києво-Печерської лаври – заперечував існування України

Служба безпеки України повідомила про підозру штатному водієві Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій.



Як повідомляє пресслужба відомства, підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



За даними слідства, у квітні цього року фігурант у коментарі одному з телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим «російським», а кордони України «не зареєстрованими», також заявив, що «Путін не розпочинав війну» проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав «закономірним».



У СБУ додають, що 56-річний чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини.



Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України, заявляють у відомстві.



Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває розслідування.

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Українські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про затримання чи повідомлення підозри священникам УПЦ (МП). За даними голови Служби безпеки України Василь Малюк, кримінальні провадження відкриті стосовно 61 священнослужителя УПЦ (МП), суди винесли вже сім вироків щодо деяких кліриків, які «стали на бік ворога».

З осені минулого року СБУ активно проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

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Тоді в УПЦ (МП) закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».