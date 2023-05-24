«Схеми» знайшли у Криму будівельний бізнес обвинуваченого у держзраді ексміністра Табачника

Міністр освіти і науки часів президентства Віктора Януковича Дмитро Табачник, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді, з 2021 року є співзасновником будівельної компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому Росією Криму. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО «Специализированный застройщик «Таврида-Центр». Місце реєстрації – Крим, місто Сімферополь. Основний напрямок роботи компанії – «діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника». Партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин Росії Володимир Аматуні. У 2021 році «Таврида-Центр» зафіксувала збитки, звітів за 2022 рік іще не публікувала.

Це вже друга російська фірма, співзасновником якої є Дмитро Табачник. Окрім «Таврида-Центр» із 2019 року він володіє часткою у російській компанії ООО «Лиэль-ФМ» (профіль діяльності – посередництво у торгівлі).

Служба безпеки України підозрює колишнього міністра освіти Дмитра Табачника в державній зраді. За даними спецслужби, Табачник співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ і координував із нею свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, його підозрюють в участі в організації псевдореферендумів в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

У лютому президент України Володимир Зеленський позбавив Табачника і ще кількох політиків часів експрезидента Віктора Януковича українського громадянства. За інформацією від джерел проєкту «Схеми» у правоохоронних органах, російський паспорт Табачник отримав у 2016 році.

У листопаді 2022-го СБУ повідомила колишньому міністру про підозру в державній зраді. У січні цього року суд наклав арешт на його майно.

Дмитро Табачник має намір балотуватися в місцеві депутати на незаконних виборах на окупованій території Запорізької області.

Журналістам «Схем» вдалося додзвонитися Дмитрові Табачнику. Почувши запитання про його підтримку російської окупаційної влади та про бізнес в окупованому Росією Криму, Табачник відповів: «До свидания». Після цього на дзвінки він не відповідав.