Парламент Великобританії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата громад парламенту Великобританії ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

«Сподіваємося, що це допоможе згадати та вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду», – написала у твітері британська депутатка Алісія Кернс.

«Парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякую. Історична справедливість – це ключ до розуміння, хто і що є справжнім злом», – написав у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У свою чергу, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував авторам резолюції, Полін Летхем та Стюарту Макдональду. «Це рішення про відновлення історичної справедливості та нагадування світу, що подібні злочини більше ніколи не повинні повторитися», – зазначив він.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн. Парламенти Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції за цей час визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Двома днями раніше декларацію про визнання Голодомору геноцидом українців підтримав парламент Словенії.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.