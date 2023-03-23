Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу – Зеленський

Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності», – написав Зеленський у твітері.

14 березня Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір наголосив на важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Тоді в ОП повідомили, що перші кроки до цього вже зроблені офіційним Рейк’явіком.

Нещодавно визнали Голодомор геноцидом українського народу Бельгія та Болгарія.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.