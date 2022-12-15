«Сигнал парламентам світу»: Кулеба про визнання Голодомору геноцидом в Європарламенті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 грудня подякував Європейському парламенту за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Це рішення відновлює історичну справедливість та надсилає потужний сигнал всім іншим парламентам світу. Ми продовжуємо працювати над розширенням географії визнання і очікуємо нових рішень вже невдовзі», – заявив він.

Європейський парламент 15 грудня підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Читайте також: Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом. Зеленський подякував за «утвердження правди»

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. Наразі офіційно його визнали геноцидом понад 20 країн світу.