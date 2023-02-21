Зеленський: Україна очікує, що Італія визнає Голодомор геноцидом

Парламент Італії може невдовзі визнати Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу, заявив президент України Володимир Зеленський 21 лютого в Києві на спільній пресконференції з головою уряду Італії Джорджею Мелоні.

«У нинішньому році виповнюються 90-ті роковини цієї трагедії. Пані премʼєр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення, і ми очікуємо, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії», – сказав глава української держави.

На цій же пресконференції Джорджа Мелоні пообіцяла, що в новому пакеті італійської військової допомоги Україні буде не лише вже обіцяний Францією зенітно-ракетний комплекс SAMP-T, а й системи протиповітряної оборони Skyguard та Spike.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва 21 лютого, повідомив агентству AFP її речник. Прем’єрка Італії неодноразово висловлювала бажання відвідати Україну, щоб продемонструвати підтримку свого уряду на тлі повномасштабного вторгнення Росії.