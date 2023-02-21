Прем’єрка Італії прибула до Києва – речник

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва 21 лютого, повідомив агентству AFP її речник.

У столиці України вона проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем’єрка Італії неодноразово висловлювала бажання відвідати Україну, щоб продемонструвати підтримку свого уряду на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше цього місяця Мелоні заявляла, що Італія готова надіслати Україні ракети протиповітряної оборони SAMP/T. За її словами, італійський уряд готується до цього разом із Францією.

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