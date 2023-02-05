«Необхідна кількість» зенітників поїхала навчатися на системі SAMP/T-Mamba – командування

«Необхідна кількість» підрозділів зенітних ракетних військ відбула на навчання з системами ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, повідомив 5 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba», – вказав Олещук, подякувавши урядам Франції та Італії за рішення про надання таких комплексів.

Франція та Італія спільно оголосили цього тижня, що готові поставити Україні протиракетну систему SAMP/T навесні 2023 року.

Україна неодноразово закликала союзників допомогти з посиленням протиракетної оборони. Зокрема, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що тривають переговори щодо систем SAMP-T.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що Україна з наявними засобами протиповітряної оборони не зможе впоратися з іранськими балістичними ракетами Fateh і Zolfaghar, якщо Тегеран поставить їх Москві. Протидіяти балістичним загрозам можуть системи Patriot PAC-3 та SAMP-T.