Італія підписала газову угоду з Лівією на 8 мільярдів доларів, намагаючись зменшити залежність від Росії

Італійська державна енергетична компанія ENI підписала угоду на 8 мільярдів доларів з національною нафтовою корпорацією Лівії на розробку двох лівійських морських газових родовищ, оскільки європейські країни прагнуть скоротити свою залежність від російських енергоресурсів.



ENI допоможе в розробці двох морських родовищ, видобуток яких, як очікується, розпочнеться у 2026 році, повідомила компанія 28 січня. За оцінками ENI, родовища можуть виробляти близько 7,5 мільярдів кубічних метрів газу на рік або більше двох третин від обсягу, який Італія імпортувала з Росії минулого року.



Після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року європейські країни почали купувати природний газ у неросійських джерел, включаючи Північну Африку.



Росія – найбільший постачальник природного газу в Європу до вторгнення – різко скоротила експорт на континент минулого року в спробі шантажувати Брюссель, щоб він припинив підтримку України. Італія була другим за величиною споживачем російського газу в Європі після Німеччини.



Російське скорочення електроенергії призвело до стрімкого зростання цін на природний газ у Європі до рекордних рівнів, що змусило компанії та споживачів скоротити споживання. Відтоді ціни повернулися до довоєнного рівня серед теплої зими.



Оголошення ENI було зроблено під час поїздки прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні до Північної Африки. За кілька днів до цього Мелоні відвідала Алжир – головного постачальника природного газу в Італію – щоб підписати меморандуми у сфері енергетики. У травні Італія підписала угоду з Алжиром про збільшення імпорту з осені 2022 року. Ця угода передбачала додаткові 9 млрд кубометрів у 2023-24 роках.



Окрім Північної Африки, європейські країни прагнуть більше імпортувати природний газ зі Сполучених Штатів і Катару. Експорт російського газу в Європу через трубопроводи впав до пострадянського мінімуму в 2022 році і, як очікується, впаде ще цього року.