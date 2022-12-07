Італійська премʼєрка Мелоні та її шестирічна донька отримали онлайн-погрози вбивством

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні та її шестирічна донька отримали онлайн-погрози вбивством від безробітного чоловіка, обуреного планами уряду скоротити субсидію на боротьбу з бідністю, повідомила поліція 7 грудня.

27-річний сицилієць перебуває під слідством за загрозливу поведінку, інформує агенція Reuters. У його будинку провели обшук, а його обліковий запис у твітері закрито, йдеться в заяві поліції.

Правий уряд Мелоні хоче обмежити так звану схему «доходу громадян» наступного року перед тим, як повністю скасувати цю виплату у 2024 році, коли її замінить нова пільга, деталі якої ще невідомі.

Мелоні, яка обійняла посаду в жовтні, завжди критикувала систему доходів громадян, яка була запроваджена в 2019 році, стверджуючи, що людям працездатного віку не можна дозволяти нескінченно жити за рахунок державних субсидій.

Відповідно до пропозицій, включених до бюджету на 2023 рік, який зараз обговорюється в парламенті, виплати доходів громадян будуть скасовані через вісім місяців, за винятком домогосподарств з дітьми, осіб віком від 60 років та осіб з інвалідністю.