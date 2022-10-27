У МЗС відповіли італійському сенатору: «Без миру в Україні не буде миру в Європі»

В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що заява італійського сенатора від партії «Ліга» Массімільяно Ромео щодо України відображає лише його особисту думку. Сенатор Ромео поставив під сумнів право українців ухвалювати рішення щодо майбутнього своєї країни самостійно.

«Майже в кожній країні знайдуться політики, які намагатимуться сподобатися Путіну. Водночас вони мають усвідомлювати, що, поширюючи російські наративи, вони заохочують Росію до продовження її злочинів проти України. Але без миру в Україні не буде миру в Європі. Тому в перемозі українців мають бути зацікавлені і італійські сенатори, якщо вони дійсно дбають про інтереси своєї країни», – ідеться в отриманому Радіо Свобода коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

Він наголосив, що «прем‘єр-міністерка Джорджія Мелоні чітко артикулювала позицію Італії: і про необхідність продовження підтримки України на тлі російської агресії, і про беззаперечне право українців визначати своє майбутнє».

Як повідомило видання Euractiv 27 жовтня, сенатор Ромео назвав «жорсткою» заяву очільниці італійського уряду, що «українці вирішуватимуть» щодо свого майбутнього шляху.

«Звичайно, ми повинні поважати волю українців, але краще було б сказати, що міжнародна спільнота вирішить в інтересах України», – сказав сенатор.

Массімільяно Ромео попросив Джорджію Мелоні наполягати на проведенні міжнародної конференції з питань оборони та безпеки в Європі, щоб Італія могла «обумовлювати міжнародний геополітичний сценарій», а не підлаштовуватися до політики беззастережної підтримки України.