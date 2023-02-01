Парламент Болгарії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Зеленський подякував

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Болгарії за визнання Голодомору геноцидом українського народу.



«Я вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Жест солідарності Болгарії завжди пам’ятатимуть в Україні», – написав він у твіттері



Раніше ЗМІ повідомили, що народні збори Болгарії на своєму засіданні визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та категорично засудили його організаторів. за даними медіа, будь-яке заперечення, виправдання та зневажання цього геноциду сприйматиметься як акт осквернення пам'яті мільйонів людей, які загинули внаслідок Голодомору.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. Наразі офіційно його визнали геноцидом понад 20 країн світу.