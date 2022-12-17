Парламент Австрії назвав Голодомор «жахливим злочином»

Нацрада Австрії схвалила постанову, в якій назвала Голодомор 1932-1933 років в Україні «жахливим злочином» сталінського режиму, повідомляє кореспондент «Укрінформу».

Документ під назвою «Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення» було прийнято одноголосно – за проголосували усі парламентські фракції.

У пропозиції щодо постанови згадується про відзначення 90-х роковин Голодомору, який названо «жорстоким голодом, який був зумисно та систематично спровокований Радянським Союзом проти цивільного населення, переважно на території України у 1932-1933 роках і який, за різними підрахунками, забрав життя від 3,5 до 7 млн осіб». Також було зазначено, що в ті часи «цей жахливий злочин» був проігнорований світовою громадськістю, а одним із небагатьох західних діячів, які протестували проти Голодомору в 1930-х роках, був тодішній віденський кардинал Теодор Інніцер.

Підписанти документа з різних парламентських партій заявили про своє визнання «жахливого злочину Голодомору» та наголосили на важливості внеску такого визнання в аналіз злочинів 20-го століття як «центрального елементу в осмисленні минулого». Також у ньому зазначається про «використання голоду як зброї у нинішній російській агресивній війні проти України».

У схваленій постанові Національна рада пропонує федеральному уряду, зокрема федеральному міністру європейських та міжнародних справ, «продовжувати й надалі в рамках перевіреного австрійського шляху діалогу виступати за те, аби голод та дефіцит не використовувалися як зброя проти цивільного населення або як засіб тиску на уряди, а також підкреслювати паралелі між історією та сьогоденням і засуджувати відповідні злочини».

Перед цим серед австрійських парламентаріїв відбулася дискусія щодо того, чи називати геноцидом Голодомор 1932-1933 років. На підтримку визначення «геноцид» чітко виступили в ліберальній опозиційній партії NEOS. Також речниця партії «Зелені» (входить до урядової коаліції) Єва Ернст-Дзідзич заявила про те, що «з історико-політичної точки зору» це був злочин проти людяності та геноцид.

Між тим, проти визначення «геноцид» виступили у правопопулістській та проросійській Австрійській партії свободи. Також не підтримали визначення «геноцид» і в опозиційній Соціал-демократичній партії Австрії.

Європейський парламент 15 грудня підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. Наразі офіційно його визнали геноцидом понад 20 країн світу.