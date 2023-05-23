Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Словенії 23 травня ухвалив декларацію, в якій визнав Голодомор 1932–33 років геноцидом українського народу, повідомили місцеві ЗМІ.

За даними посольства України в Словенії, відповідно до положень декларації, парламент країни висловлює жаль із приводу «геноцидного характеру Голодомору, яким сталінський режим в 1932–33 роках знищив цілу верству населення…, засуджує геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великих збитків основам українського суспільства, вшановує пам’ять всіх жертвам Голодомору, що постраждали в цій трагедії».

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Словенії за ухвалення декларації.

«Вдячний парламентарям із Державних зборів Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам’ять мільйонів українських жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності», – написав президент у твітері.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що такий крок досягає двох речей: пам’яті і справедливості. «Пам’ять – це повага до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину. Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися», – написав Кулеба у твітері.

Раніше цього місяця Сенат Франції визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. У березні рішення про визнання ухвалила Національна асамблея (нижня палата парламенту Франції).

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.