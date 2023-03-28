Нацасамблея Франції визнала Голодомор геноцидом українців

Національна асамблея (нижня палата парламенту) Франції визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.



Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення «важливим і знаковим». Він подякував Франції за «вагомий внесок у викритті минулих і теперішніх злочинів тоталітарної Росії, встановлення правди, справедливості, а отже – відповідальності».



Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував французьким парламентарям за це рішення.



«Я вдячний Франції за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців і за те, що вшановують пам'ять жертв Сталіна і його режиму. Цим історичним голосуванням Національна асамблея ясно дала зрозуміти, що такі злочини ніколи не будуть забуті й ніколи не повинні повторюватися», – написав він у твіттері.

Нещодавно визнали Голодомор геноцидом українського народу Ісландія, Бельгія та Болгарія.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.