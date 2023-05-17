Сенат Франції визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. У Сенаті Франції повідомили, що рішення було ухвалене більшістю голосів.

«Вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не бути забутими», – написав у твітері про подію міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У березні рішення про визнання ухвалила Національна асамблея (нижня палата парламенту Франції).

Після початку повномасштабного вторгнення РФ питання про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу пожвавилося в низці країн.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

ВІДЕОСВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ГОЛОДОМОРУ

ГОЛОДОМОР-ГЕНОЦИД 1932-1933 років