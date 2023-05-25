Брежнєва та ще п’ятьох людей позбавили звання «Почесний громадянин Києва»

Київська міська рада позбавила звання «Почесний громадянин міста Києва» радянського державного та партійного діяча Леоніда Брежнєва і ще п’ятьох осіб, які працювали на керівних посадах комуністичної партії колишнього СРСР або пов’язані з органами КДБ. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Це рішення підтримали 82 депутати.

«Це рішення – ще один крок до ліквідації спадщини колишнього комуністичного режиму. Загальновідомо, що з діяльністю генерального секретаря ЦК КПРС, голови президії Верховної Ради СРСР Леоніда Брежнєва пов’язані придушення протестів у країнах «соціалістичного табору», війна в Афганістані у 1979–1989 роках, ескалація озброєнь, а також підтримка «революційних» режимів у країнах «третього світу», – заявляють у Київраді і додають, що під час перебування Брежнєва при владі посилився тотальний контроль за суспільством з боку органів КДБ.



Окрім Леоніда Брежнєва, звань позбавили Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Тіня Чионга.



У Київраді зауважують, що це рішення ухвалено відповідно до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», але також враховано думку громадськості, яка зверталася з таким клопотанням.

Наприкінці минулого року Київська міськадміністрація заявляла, що упродовж місяця отримали від громадськості понад 200 пропозицій щодо усунення з публічного простору Києва об’єктів, які відображають радянські та російські наративи.