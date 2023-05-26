Євродепутати засумнівалися у готовності Угорщини очолити ЄС у 2024 році – Euractiv

Численні порушення Угорщиною законодавства ЄС роблять її непридатною для головування в Євросоюзі на ротаційній основі у 2024 році – таку оцінку містить проєкт резолюції, який наступного тижня розглянуть депутати Європарламенту, повідомило видання Euractiv.

Проєкт документу, як пише видання, підтримали основні партії Європарламенту.

Угорський уряд має очолити Раду міністрів ЄС на пів року з липня 2024 року, менше ніж через місяць після наступних виборів до Європарламенту.

Видання зауважує, що хоча ротаційне президентство має набагато менший політичний вплив на формування дебатів після запровадження посади постійного президента Європейської ради Лісабонським договором, воно відповідає за формування переговорів щодо законів ЄС.

Проєкт резолюції «ставить під сумнів здатність Угорщини надійно впоратися з цим завданням у 2024 році з огляду на її невідповідність законодавству ЄС та цінностям, закріпленим у статті 2 Договору про заснування Європейського союзу, а також принципу сумлінної співпраці».

Проєкт резолюції містить заклик до урядів країн ЄС «знайти належне рішення якнайшвидше».

Представники влади Угорщини засудили позицію євродепутатів. Речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що «справжня причина» ініціативи полягає в тому, що «їм не подобається позиція Угорщини, яка підтримує мир, і вони намагаються втягнути нас у конфлікт».

«Ми не дозволимо їм відібрати таку можливість в Угорщини», – додала міністерка юстиції Юдіт Варґа.