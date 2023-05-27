Бомбардування Оріхова. Як російська армія випробовує керовані авіабомби на українському містечку?

Оріхів Запорізької області російська армія бомбить КАБами – керованими авіабомбами, – повідомляють рятувальники ДСНС України. Щодня на місто і околиці падають 2-3 снаряди вагою від пів до півтори тонни. Із населення у понад 14 тисяч жителів, наразі в Оріхові якось намагаються вижити під бомбами ще менше тисячі людей. Дітей з міста евакуювали.

2-3 КАБи в день

Від Оріхова до лінії фронту російсько-української війни 8 кілометрів. До міста дістає навіть 120-міліметровий міномет. До Полог, в яких, за версією deepstatemap, засів 503-й мотострілецький полк з Владикавказу, по прямій 35 кілометрів. Стільки ж до Токмака, де стоїть 19-та мотострілецька дивізія російської армії.

«Часто, часто, часто обстріли в нас. Ховаємося, у підвал ліземо. А що ж, як вважайте, живеш під Богом. І не знаєш, де тебе, що нападе», – скаржиться жителька Оріхова Марія.

Коли і де впаде бомба спрогнозувати неможливо, – кажуть більшість жителів Оріхова, з якими ми поспілкувалися. Ще 2-3 місяці тому російські військові били по місту за графіком.

«Раніше було більше артобстрілів зараз більше авіаударів. Почастішало. Минулого чергування ми виїхали на пожежу. Вночі їдемо бачимо безпілотники фотографують, потрапили під повторний арт обстріл. Ледве втекли», – розповідає начальника караула ДСНС в Оріхові Юрій Ільченко.

Воронка від такої бомби вона сягає близько семи метрів завглибшки, діаметром близько 12-и метрів.

Після артилерії в хід пішли фугасні авіабомби. Але понад місяць тому тактика росіян знову змінилася – ФАБи стали керованими, – пояснюють ДСНСники.

«На жаль, десь протягом місяця Оріхів майже щоденно потерпає від обстрілів КАБами. КАБ – це керована авіаційна бомба. До якої саморобним шляхом, я не знаю, як вони до цього дійшли, роблять конструкцію, крила, двигун, прикріплюють фугасну авіаційну бомбу.

Спочатку це було ФАБ-500. Деякі з цих ФАБів не розірвалися. Наші піротехнічні групи виїжджали на місце, вивозили це все на полігон. І там проводили підривні роботи», – пояснює заступник начальника Пологівського райуправління ДСНС України Віталій Хоменко.

Якщо раніше, зі слів Віталія Хоменка, по Оріхову били керованими бомбами вагою в півтонни, то тепер на місто скидають снаряди втричі важчі.

Можливо вони передбачають, що тут будуть якісь контраступальні дії

«Воронка від такої бомби вона сягає близько семи метрів завглибшки, діаметром близько 12-и метрів. Щоденно приблизно 2-3 КАБи лягають десь в районі Оріхова. Оріхів, Гуляйпільщина потерпають», – каже Віталій Хоменко.

Інформації про КАБи небагато. Російські мілітарні ресурси розповідають про цей тип озброєння узагальнено.

«Вони обирають якийсь об’єкт, запускають сюди свою авіацію. А вже пілоти мають якось пристосуватися до керування цими бомбами. Тільки це, я так розумію, технологія нова, свіжа, і вони просто відпрацьовують. Наприклад, вибрали один об’єкт і всі намагаються кучно стріляти по цьому об’єкту. Росіян взагалі важко зрозуміти, які в них цілі. Можливо вони передбачають, що тут будуть якісь контраступальні дії. У цьому плані. Можливо просто, що полігон відбирають і відпрацьовують», – розмірковує рятувальник Віталій Хоменко.

Життя під бомбардуваннями

Посеред вулиці у приватному секторі Оріхова дві вирви від авіабомб. Навколо житлові будинки. Жодних підприємств, заводів чи військових об'єктів і близько немає.

Зупинити такі бомбардування майже неможливо, – пояснює Віталій Хоменко. Літаки, які скидають КАБи, недосяжні для сил ППО ЗСУ.

Важко, страшно, але виживаємо

«Авіація не заходить в зону дій нашого ППО. І в чому відмінність КАБа від ФАБа? Фугасна авіаційна бомба вона скидається з літака і летить донизу. КАБ – це керована авіаційна бомба, за допомогою якої вона пролітає близько до 100-а кілометрів плюс-мінус. Літак набирає певну висоту, потім скидає КАБ і він планує вже з допомогою крил і двигуна і досягає точки», – каже Віталій Хоменко.

У багатоповерхівках Оріхова живуть одиниці. Зручностей немає, люди виїхали. У великому багатоквартирному будинку може мешкати до десяти людей.

«Важко, страшно, але виживаємо. Як стріляють, що поруч падає, то ховаємось в підвал. Сидимо у підвалі. Ну, а так уже звикли, сидимо у квартирах. Ми там пічку зробили цегляну.

У нас є камінці, ще маленьку склали. На вулиці, в під’їзді, біля бомбосховища. Ми там рибу смажимо, пиріжки смажимо, їсти варимо, воду гріємо. А так у нас ще балончики газові, маленькі, ми нагорі ще їсти готуємо», – розповідає Валентина.

Місцеві ДСНСНики допомагають жителям Оріхова вижити: привозять хліб і питну воду з Запоріжжя, розповідають про мінну безпеку, гасять пожежі під обстрілами. Також в Оріхові працює так званий «Пункт незламності», обладнаний командою волонтера Михайла Пуришева. Він відкривав такі ж притулки в Бахмуті та Авдіївці.

Волонтери пробурили свердловину, щоб видобувати воду, встановили фільтри для очищення. В прихистку годують, всіх, хто прийшов, є душові кабіни, пральні машини і зона для відпочинку з телевізорами глибоко у підвалі. Щодня працює медичний кабінет, приймає лікар. Всі лікарні в Оріхові розбомблені.