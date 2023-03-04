Мапи мінних полів

Під час відступу російські війська мінували все – колодязі, газові труби, трупи, мішки з сухпайком, каже Олександр Зайцев, старший сапер аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За його підрахунками, щонайменше сім років знадобиться на розмінування тільки півдня України. Фахівці вже складають мапи замінованих територій. Сапери показали так звані «російські подарунки»: різні касетні снаряди 9N210, 9N235, KOBE 3B30, ракета РСЗО «Ураган», різні міни – ОЗМ-72, МОН-50, ПОМ-3, протитанкові TM-62M, гранати та різні види розтяжок.