Під час відступу російські війська мінували все – колодязі, газові труби, трупи, мішки з сухпайком, каже Олександр Зайцев, старший сапер аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За його підрахунками, щонайменше сім років знадобиться на розмінування тільки півдня України. Фахівці вже складають мапи замінованих територій. Сапери показали так звані «російські подарунки»: різні касетні снаряди 9N210, 9N235, KOBE 3B30, ракета РСЗО «Ураган», різні міни – ОЗМ-72, МОН-50, ПОМ-3, протитанкові TM-62M, гранати та різні види розтяжок.
Мапи мінних полів
Випуски
-
12:00, 25 лютого 2023
«Кримчани точно відчули, що повернення буде» | Крим.Реалії
-
12:00, 18 лютого 2023
«Такі бомбардування, що це жах!». Як виживають херсонці? | Крим.Реалії
-
12:00, 11 лютого 2023
Російські укріпрайони на півдні України: ЗСУ не вибили б росіян звідси | Крим.Реалії
-
12:00, 04 лютого 2023
Херсонщина: запеклі бої за село Олександрівка | Крим.Реалії
-
12:00, 28 січня 2023
«Час мирного повернення минув»: бої за Крим уже цього року? | Крим.Реалії ТБ (відео)
-
12:00, 21 січня 2023
Де гинуть кримчани в Україні та як в Росії приховують втрати? | Крим.Реалії
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Алексіна Дорогань
«Жовта стрічка» та інші: чи є українські партизани в окупованому Криму
-
-
-
-
-
-
Анатолій Курносов
Україна і «троянський кінь» Кремля у Європі: куди Орбан веде Угорщину