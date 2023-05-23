Міністр оборони України звернувся до башкирів башкирською мовою

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до башкирів башкирською мовою. У витягу зі звернення в фейсбуці, повний текст якого розмістила агенція «Інтерфакс-Україна», міністр вказує, що, коли він проходив службу в армії, одним з його найкращих товаришів був башкир.

«Нещодавно я переглядав дані щодо втрат російських окупаційних військ в Україні і побачив, що серед регіонів РФ одним з лідерів за втратами є Республіка Башкортостан. Тисячі чоловіків з Башкирії загинули чи стали каліками. Ситуація мене вразила своєю абсурдністю. І підштовхнула написати свого роду звернення до мого товариша, всього башкирського народу та його справжніх лідерів. Сьогоднішня влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах Кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть», – каже Резніков.

Український міністр оборони закликав башкир забрати «своїх людей з України», а винних у скоєнні воєнних злочинів – передати правосуддю.

«Віддайте нам воєнних злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови кращого майбутнього для наших народів», – зазначив він.

На відкритого листа міністра оборони України Олексія Резнікова до башкирів відреагував керівник Башкирського національного політичного центру Руслан Габбасов. Як передає проєкт Радіо Свобода «Idel.Реалії», на думку Габбасова, Резніков звертається до башкирського народу, бо бачить, що «цей народ ще не втрачено».

Раніше «Idel.Реалії» вдалося встановити імена 679 загиблих на війні в Україні уродженців Башкортостану. Однак цей список, очевидно, є неповний, бо влада не розголошує кількість втрат.