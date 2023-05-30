«Росія може закінчити війну в будь-який момент» – реакція США на атаку дронів у Москві

США ще збирають інформацію про атаку безпілотників у Москві і «в цілому не підтримують напади всередині Росії», заявив речник Ради національної безпеки у Вашингтоні 30 травня на прохання прокоментувати події в російській столиці.

«Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої сили з України, замість того, щоб щодня здійснювати жорстокі атаки на міста та людей України», – сказав речник, відзначивши, що вночі 30 травня російські військові в 17-й раз упродовж травня атакували Київ.

«Росія продовжує свої жорстокі атаки проти народу України», – додав офіційний представник Ради національної безпеки США.

Раніше 30 травня влада Москви заявила про здійснену зранку цього ж дня атаку дронів на місто. Міноборони звинуватило в нападі Україну, хоча не навело доказів на підтвердження цієї версії. Україна зазвичай не коментує вибухи на території Росії.