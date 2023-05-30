Кличко: жінка, яка загинула в Голосіївському районі, вийшла на балкон дивитися на роботу ППО

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що жінка, яка загинула під час нічної атаки в Голосіївському районі, вийшла на балкон дивитися на роботу ППО.



«І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони», – написав він у телеграмі.

Мер вкотре закликав жителів Києва не нехтувати власною безпекою і не ігнорувати сигналів тривоги.

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України.

Через нічну атаку сталися пожежі в кількох районах Києва, зокрема, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків дрона загорілася багатоповерхівка. За даними місцевої влади, з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців, одна людина загинула, ще четверо травмовані.

Загалом внаслідок нічної атаки на Київ одна людина загинула, 11 постраждали – з них 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, 5 госпіталізували (в лікарнях ще перебувають три людини).