У Києві поліція виявила 9 людей, які оприлюднили відео роботи ППО, їх передали СБУ

У Києві поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які публікували в соцмережах відео роботи ППО, повідомляє пресслужба Нацполіції в Києві.

«Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Жителі міста знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео в соціальних мережах. Правоохоронці встановили всіх фігурантів і передали працівникам СБУ», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років своїми діями могли розкрити специфіку роботи ППО.

Наразі їх передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО.

Це вже не перший подібний випадок, коли блогери задля отримання переглядів публікують у соцмережах відео роботи ППО, створюючи ризик для виявлення російськими військами позицій української протиповітряної оборони.

Служба безпеки України раніше встановила особи шістьох жителів Києва, які поширювали у соцмережі кадри роботи ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня. У відомстві тоді зауважили, що ці відео «підхопили» різні телеграм-канали, зокрема, російська пропаганда.