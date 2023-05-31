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Система Patriot успішно працює в Києві – CNN

Американська система протиповітряної оборони Patriot успішно використовується в Києві, повідомляє телеканал CNN 31 травня.

Із посиланням на експертів телеканал вказує: відео, зняте раніше цього тижня в Києві, показує залишки американської ракети Patriot у модифікації PAC-3. За цими даними, система Patriot використовувалася в понеділок, 29 травня, коли російські війська випустили 11 крилатих і балістичних ракет по українській столиці.

Експерти зі зброї, з якими зв’язався CNN, підтвердили, що уламки належать до типу ракети, поставленої в Україну для нещодавно наданих батарей Patriot.

Раніше у травні Росія заявила про знищення Patriot у Києві. Представники США заявили, що пускова установка комплексу зазнала незначних пошкоджень, які можуть бути відремонтовані на місці.

Надходження батарей Patriot дозволило Україні перехоплювати балістичні та більш швидкісні крилаті ракети.

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