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Білий дім надав Україні новий пакет військової допомоги. У ньому ракети для Patriot, HIMARS та інше

Американські системи Patriot (на фото) уже ефективно захищають українське небо

Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, повідомив Білий дім 31 травня.

Як інформує агенція Reuters, у новому пакеті є ракети для систем протиракетної оборони Patriot і ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

Також серед допомоги фахівці згадують некеровані авіаційні ракети Zuni, ракети AIM-7 класу «повітря-повітря» з радіолокаційним наведенням, системи протиповітряної оборони Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Це вже 39-й пакет допомоги США. Надання цієї допомоги регулює указ президента Джо Байдена, виданий після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

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