Білий дім надав Україні новий пакет військової допомоги. У ньому ракети для Patriot, HIMARS та інше

Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, повідомив Білий дім 31 травня.

Як інформує агенція Reuters, у новому пакеті є ракети для систем протиракетної оборони Patriot і ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

Також серед допомоги фахівці згадують некеровані авіаційні ракети Zuni, ракети AIM-7 класу «повітря-повітря» з радіолокаційним наведенням, системи протиповітряної оборони Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Це вже 39-й пакет допомоги США. Надання цієї допомоги регулює указ президента Джо Байдена, виданий після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.