Російське Міноборони вдруге за місяць оголосило про «ураження Patriot» в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді 30 травня заявив про нібито нове «ураження ЗРК Patriot» у Києві. За його словами, це сталося під час ударів по місту «за останні дні», повідомляє державне російське агентство ТАСС. Українська влада про це не повідомляла.

Шойгу не сказав, коли і як було вражено ЗРК. Ніяких доказів на підтримку своїх заяв він не навів.

Вперше про ураження Patriot американського виробництва російська влада заявила після удару по Києву в ніч проти 16 травня, стверджуючи, що комплекс знищений.

Українські офіційні особи цю заяву відкидали. Пізніше Пентагон повідомив, що система ППО була пошкоджена, але швидко відремонтована і повернута до ладу.

Від початку травня російська влада активізувала атаки по Україні і 17 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками-камікадзе. Українська влада заявляє, що майже всі ракети були перехоплені.