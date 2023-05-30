Ракети для Patriot, HIMARS та інше – ЗМІ розкрили деталі нового пакету допомоги США

Сполучені Штати 31 травня оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. У ньому, серед іншого, будуть ракети для систем протиракетної оборони Patriot і ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на джерела.

Також серед допомоги фахівці згадують некеровані авіаційні ракети Zuni, ракети AIM-7 класу «повітря-повітря» з радіолокаційним наведенням, системи протиповітряної оборони Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Це буде вже 39-й пакет допомоги США. Надання цієї допомоги регулює указ президента Джо Байдена, виданий після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.