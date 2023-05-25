WSJ: Південна Корея надає Україні артилерійські снаряди транзитом через США

Південна Корея має намір передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, повідомляє The Wall Street Journal. За інформацією видання, спочатку снаряди буде відправлено до США, а потім Вашингтон відправить їх Києву.

Національне законодавство Південної Кореї забороняє пряме постачання зброї країнам у стані війни.

У Вашингтоні та Сеулі відмовилися від коментарів. У Пентагоні лише заявили, що вели переговори з Південною Кореєю щодо купівлі боєприпасів.

За повідомленням WSJ, таке рішення «дозволить Білому дому відкласти ухвалення рішення про постачання касетних боєприпасів, заборонених багатьма країнами» (формально і Україна, і Росія касетні боєприпаси використовувати можуть, оскільки не підписали відповідну міжнародну конвенцію – ред.).

Південна Корея неодноразово надавала Києву фінансову та гуманітарну допомогу. Про постачання зброї досі не йшлося, оскільки Сеул побоювався, що допомога Україні може спонукати Росію чи Китай до посилення збройної підтримки Північної Кореї.