В ISW прокоментували дані Міноборони РФ про українські втрати

Міністерство оборони Росії намагається приховати власні значні втрати у війні проти України, штучно завищуючи українські втрати, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«30 травня міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за останній місяць російські війська знищили абсурдно велику кількість української зброї, наданої Заходом, у тому числі ракет великої дальності», – зауважують аналітики.

«Шойгу відзначив заявлені успіхи і навчання, зокрема, нагородивши російські формування і похвалившись майбутніми літніми військовими навчаннями. Військовий блогер, афілійований з ПВК «Вагнер», розкритикував Шойгу, натякнувши, що його заяви настільки нереалістичні, що здаються читачам фейковими», – йдеться в повідомленні.

В ISW звернули увагу на дані нідерландської групи Oryx, яка 29 травня повідомила, що змогла підтвердити втрату Росією понад 2000 танків і 2366 БМП від початку повномасштабної війни.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито нове «ураження ЗРК Patriot» у Києві. За його словами, це сталося під час ударів по місту «за останні дні». Українська влада про це не повідомляла. Шойгу не сказав, коли і як було вражено ЗРК. Ніяких доказів на підтримку своїх заяв він не навів. Пізніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net відкинув заяву Шойгу, заявивши, що Patriot – не ушкоджений.

Крім того, Шойгу заявив, що у травні українські війська нібито втратили понад 400 одиниць техніки, і що за цей час нібито були знищені 196 реактивних снарядів системи залпового вогню HIMARS, 16 ракет HARM і 29 крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

Російське Міноборони натомість не наводить даних про втрати своїх сил. Востаннє російське відомство звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

За даними Генштабу Збройних сил України, Росія станом на ранок 31 травня втратила у війні проти України близько 207 910 своїх військових.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.